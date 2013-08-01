Ехінацея імуно (Echinacea immuno) (321226) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 94,60 грн
Без рецепта
Виробник
ІЛАН ФАРМ
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/69568 від 01.08.2013
Ехінацея імуно інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні інгредієнти: екстракт ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) — 70 мг, екстракт гриба рейши (Ganoderma lucidum) — 80 мг, екстракт гриба майтаке (Lentinula edodes) — 50 мг;
допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, двоокис кремнію (орісіл), лактоза; оболонка капсул: желатин.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки — 19,0 г, вуглеводи — 1,3 г, жири — 0 г; 81,2 ккал (340 кДж).
Протипоказання
Вагітність та період лактації, індивідуальна непереносимість компонентів.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°С.
Форма випуску
Капсули з масою вмісту 360 мг ±7,5%.
від 94,60 грн
ЕХІНАЦЕЯ ІМУНО капсули, №20
від 94,60 грн