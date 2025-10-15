Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Лайфенол (Layfenol)
Ціни в
Київ
від
334,00
грн
В 146 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Вітера
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Ціни в
Київ
від
334,00
грн
В 146 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лайфенол в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню