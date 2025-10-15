Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Лайфенол (Layfenol)

Лайфенол капсули 500 мг №30
Ціни в Київ
від 334,00 грн
В 146 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Вітера
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.