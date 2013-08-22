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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуДуопік (Duopick)

Дуопік (Duopick) (321125) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дуопік (Duopick)
Ціна в місті Київ
від 511,70 грн
Без рецепта
10 шт від 511,70 грн
В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/76964 від 22.08.2013