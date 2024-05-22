Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБромелайн (Bromelain)

Бромелайн (Bromelain) (321118) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бромелайн (Bromelain)
Ціна в місті Київ
від 581,00 грн
Без рецепта
60 шт, 150 мг від 581,00 грн 60 шт, 500 мг від 605,00 грн 30 шт, 500 мг Немає в наявності
В наявності в 109 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
150 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ