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Дисбілак (Disbilac) (321072) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Дисбілак (Disbilac)
Ціна в місті Київ
від 124,14 грн
Без рецепта
30 шт від 124,14 грн
В наявності в 125 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику