МЕНОРМА
МЕНОРМА інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить:
активні інгредієнти: екстракт трави грициків звичайних - 200 мг, екстракт кори калини - 150 мг, рутин (рутозид) - 50 мг;
допоміжні речовини: наповнювачі: целлактоза-80, натрію кроскармелоза, магнію стеарат; оболонка таблетки: суха суміш для покриття: гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь, титану двоокис, рибофлавін, оксид заліза червоний.
Без ГМО.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки - 0,6 г, вуглеводи - 35,7 г, жири - 0,2 г; 147 ккал (615 кДж).
Рекомендації щодо застосування
Рекомендується вживати як додаткове джерело вітамінів (К, С, бета-каротину, рутину), дубильних речовин, флавоноїдів (вібурніну) з метою нормалізації функціонального стану жіночих репродуктивних органів при менорагіях (рясних менструаціях).
Спосіб застосування та рекомендована добова доза
Вживати дорослим (жінкам) по 1 таблетці 2 рази на добу незалежно від прийому їжі; запивати достатньої кількістю питної води. Рекомендовано починати застосування за 3-7 днів до початку менструації та продовжувати до її завершення. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність та період лактації, порушення в системі згортання крові, тромбофлебіти, схильність до тромбозів.
Не є лікарським засобом.
Дата виробництва та строк придатності
Дату виробництва вказано на упаковці. Строк придатності - 24 місяці від дати виробництва.
Номер партії (серії) виробництва
Вказано на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, недоступному для дітей місці за температури від 0 °С до 25 °С.
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, у блістерах.
Маса нетто 1 таблетки: 735 мг ± 7,5 %.
Кількість таблеток в 1 упаковці: вказано на упаковці.
Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника
ПАТ "Київмедпрепарат", Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 139; тел.: (044) 490-75-22.
ТУ У 10.8-00480862-003:2015.
Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті етикетування.