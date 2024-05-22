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ЕЛІМІНАЛЬ ГЕЛЬ (ELIMINAL GEL) (320899) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ЕЛІМІНАЛЬ ГЕЛЬ (ELIMINAL GEL)
Ціна в місті Київ
від 330,00 грн
Без рецепта
20 шт від 330,00 грн 10 шт від 180,95 грн
В наявності в 1065 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Гель
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику