анатомічна особливість розташування піхви та ануса забезпечує високу частоту обміну мікроорганізмами між кишечником та урогенітальним трактом. При вагінальному дисбіозі в урогенітальному тракті різко зростає концентрація кишкових мікроорганізмів. При цьому в кишковому та вагінальному вмісті знижується рівень корисних бактерій роду Lactobacillus та Bifidobacterium. Такі мікроорганізми, як Gardnerella і Mycoplasma hominis, які раніше вважали виключно вагінально-дисбіотичною флорою, часто виділяються з кишечнику. Це підтверджує взаємозв’язок дисбіотичних процесів, що відбуваються в різних органах, та необхідність комплексної корекції порушень мікрофлори травного тракту. Також актуальна нормалізація мікрофлори кишечнику в післяпологовий період, коли захисні властивості екосистеми піхви мінімальні у зв’язку з травмуванням родового каналу, зниженням вмісту естрогенів та підвищенням рівня патогенних мікроорганізмів внаслідок цього. Такі порушення становлять собою високий ризик розвитку післяпологових інфекційних ускладнень.

ЕкоБІОЛ — симбіотик (пробіотик + пребіотик), який за рекомендацією лікаря вживають в якості дієтичної добавки до раціону харчування дорослих як додаткове джерело життєздатних молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum та Bifidobacterium breve для відновлення мікрофлори.

Lactobacillus plantarum та Bifidobacterium breve в складі симбіотиків ЕкоБІОЛ мають наступні властивості:

перешкоджають розмноженню патогенних мікроорганізмів у кишечнику, що сприяє відновленню балансу нормальної мікрофлори кишечнику та піхви, усуненню дисбактеріозу і дисбіозу;

підвищують локальний захист шляхом зниження проникнення патогенних мікроорганізмів крізь стінку кишечнику: гальмують адгезивні властивості E. coli , пригнічують розвиток в кишечнику грибів роду Candida albicans і non-albicans ( C. glabrata , C. tropicalis , C. krusei ), а також багатьох патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерій типу Clostridium , Enterobacteriaceae , Pseudomonas , Staphylococcus ;

, пригнічують розвиток в кишечнику грибів роду і ( , , ), а також багатьох патогенних мікроорганізмів, зокрема бактерій типу , , , ; стимулюють продукцію секреторного IgA;

сприяють зменшенню кількості рецидивів вульвовагінального кандидозу.

Фруктоолігосахаріди є ідеальним живильним субстратом для росту та розмноження корисних для організму лакто- і біфідобактерій.

Комплекс Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve та фруктоолігосахариди в складі ЕкоБІОЛ створюють оптимальні умови для формування нормального мікробіоценозу кишечнику та піхви, позитивно впливають на імунну систему кишечнику як першу лінію захисту організму, сприяють регуляції діяльності мікрофлори кишечнику та нормалізують його фізіологічний стан.

Не є лікарським засобом.