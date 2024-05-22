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Бронхо-мікс з первоцвітом (Bronco-mix with primula) (320838) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхо-мікс з первоцвітом (Bronco-mix with primula)
Ціна в місті Київ
від 64,05 грн
Без рецепта
1 шт від 64,05 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання