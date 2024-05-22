Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронхо-мікс мед з мати-й-мачухою (Broncho-mix honey with coltsfoot) Бронхо-мікс мед з мати-й-мачухою (Broncho-mix honey with coltsfoot) (320835) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 45,00 грн Без рецепта 1 шт від 45,00 грн В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання