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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняБронхо-мікс мед з мати-й-мачухою (Broncho-mix honey with coltsfoot)

Бронхо-мікс мед з мати-й-мачухою (Broncho-mix honey with coltsfoot) (320835) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхо-мікс мед з мати-й-мачухою (Broncho-mix honey with coltsfoot)
Ціна в місті Київ
від 45,00 грн
Без рецепта
1 шт від 45,00 грн
В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання