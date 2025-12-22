Дієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечника

Ліда флора (Lida flora)

ЛІДА-ФЛОРА капсули 400 мг №60
Ціни в Київ
від 147,98 грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Аптека 283
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.