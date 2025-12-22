Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечника
Ліда флора (Lida flora)
Ціни в
Київ
від
147,98
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Аптека 283
Дієтичні добавки
9.1. Дієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечника
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
400 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Ціни в
Київ
від
147,98
грн
В 2 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Ліда флора в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню