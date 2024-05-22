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Біфіформ® Бебі (Bifiform® Baby) (320747) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Біфіформ<sup>®</sup> Бебі (Bifiform<sup>®</sup> Baby)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
7 мл
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику