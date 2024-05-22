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Доппельгерц актив магній + кальцій (Doppelherz active Magnesium + Calcium) (320725) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Доппельгерц актив магній + кальцій (Doppelherz active Magnesium + Calcium)
Ціна в місті Київ
від 189,89 грн
Без рецепта
30 шт, 1,6 г від 189,89 грн
В наявності в 461 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Дозування
1,6 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
3.2.2. Дієтичні добавки, що містять магній і кальцій

Доппельгерц актив магній + кальцій інструкція із застосування

Склад

1 таблетка, вкрита оболонкою, містить: магній (оксид) — 175 мг, кальцій (карбонат) — 350 мг.

Показання до застосування

  • для усунення дефіциту магнію і кальцію в організмі;
  • для підтримки нормальної роботи серця, м'язів, нервової системи і складу кісток;
  • для усунення проявів остеопорозу, а також після переломів;
  • при підвищеній нервовій збудливості, дратівливості, тривожності, погіршенні концентрації уваги і пам'яті;
  • при порушеннях скорочення м'язів (м'язових судомах (особливо вночі), тремтінні рук, болях при напрузі і потягуванні м'язів).

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці на добу під час їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води.

Упаковка

30 таблеток.

ДОППЕЛЬНЕРЦ АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ
ДОППЕЛЬНЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ таблетки, вкриті оболонкою 1,6 г, №30
від 189,89 грн
В наявності в 461 аптеці
Ціни в аптеках
ДОППЕЛЬНЕРЦ АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ
ДОППЕЛЬНЕРЦ® АКТИВ МАГНІЙ + КАЛЬЦІЙ таблетки, вкриті оболонкою 1,6 г, №30
від 189,89 грн
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