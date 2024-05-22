Доппельгерц актив магній + кальцій (Doppelherz active Magnesium + Calcium) (320725) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 189,89 грн
Без рецепта
Виробник
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Дозування
1,6 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Доппельгерц актив магній + кальцій інструкція із застосування
Склад
1 таблетка, вкрита оболонкою, містить: магній (оксид) — 175 мг, кальцій (карбонат) — 350 мг.
Показання до застосування
- для усунення дефіциту магнію і кальцію в організмі;
- для підтримки нормальної роботи серця, м'язів, нервової системи і складу кісток;
- для усунення проявів остеопорозу, а також після переломів;
- при підвищеній нервовій збудливості, дратівливості, тривожності, погіршенні концентрації уваги і пам'яті;
- при порушеннях скорочення м'язів (м'язових судомах (особливо вночі), тремтінні рук, болях при напрузі і потягуванні м'язів).
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 таблетці на добу під час їжі, не розжовуючи. Запивати достатньою кількістю води.
Упаковка
30 таблеток.