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Висівки пшеничні (Wheat bran) (320611) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Висівки пшеничні (Wheat bran)
Ціна в місті Київ
від 28,23 грн
Без рецепта
1 шт від 28,23 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Вага
210 г
Дієтичні добавки
8.7. Дієтичні добавки — джерела харчових волокон

Висівки пшеничні інструкція із застосування

Показання до застосування

Додаткове джерело клітковини, харчових волокон, вітамінів групи В; сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, виведенню токсичних речовини з організму, зниженню апетиту і стабілізації ваги. Має загальнозміцнюючі властивості.

Склад

Висівки пшеничні –100%.

Опис діючих речовин

Висівки — це корисний і смачний продукт для тих, хто зацікавлений у правильному і здоровому харчуванні.

Висівки пшеничні — натуральний продукт для здорового харчування, що містить харчові волокна злаків. Регулярне вживання висівок допоможе позбутися від запорів і запобігти їх появі в майбутньому.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років по 1–2 столові ложки 2 рази на день під час прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини (водою або кефіром). Курс прийому — 1 місяць.
Обов’язково випивати разом з висівками 1–2 склянки рідини, на день — не менше 2 л чистої води.

Протипоказання

Індивідуальні чутливість до компонентів, діти до 12 років. Не рекомендується приймати при гострих і хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту з синдромом діареї, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та інших ерозійних ураженнях шлунково-кишкового тракту в стадії загострення, спайковій хворобі черевної порожнини.

Форма випуску

Поліетиленовий пакет 210 г, вкладений в картонну упаковку.

Термін придатності

24 місяці.

ВИСІВКИ ПШЕНИЧНІ
ВИСІВКИ ПШЕНИЧНІ 210 г, №1
від 28,23 грн
В наявності в 8 аптеках
Ціни в аптеках
ВИСІВКИ ПШЕНИЧНІ
ВИСІВКИ ПШЕНИЧНІ 210 г, №1
від 28,23 грн
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