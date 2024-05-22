Висівки пшеничні (Wheat bran) (320611) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Висівки пшеничні інструкція із застосування
Показання до застосування
Додаткове джерело клітковини, харчових волокон, вітамінів групи В; сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, виведенню токсичних речовини з організму, зниженню апетиту і стабілізації ваги. Має загальнозміцнюючі властивості.
Склад
Висівки пшеничні –100%.
Опис діючих речовин
Висівки — це корисний і смачний продукт для тих, хто зацікавлений у правильному і здоровому харчуванні.
Висівки пшеничні — натуральний продукт для здорового харчування, що містить харчові волокна злаків. Регулярне вживання висівок допоможе позбутися від запорів і запобігти їх появі в майбутньому.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям старше 12 років по 1–2 столові ложки 2 рази на день під час прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини (водою або кефіром). Курс прийому — 1 місяць.
Обов’язково випивати разом з висівками 1–2 склянки рідини, на день — не менше 2 л чистої води.
Протипоказання
Індивідуальні чутливість до компонентів, діти до 12 років. Не рекомендується приймати при гострих і хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту з синдромом діареї, виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та інших ерозійних ураженнях шлунково-кишкового тракту в стадії загострення, спайковій хворобі черевної порожнини.
Форма випуску
Поліетиленовий пакет 210 г, вкладений в картонну упаковку.
Термін придатності
24 місяці.