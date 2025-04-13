Ле Карніта (Le Carnita)
Характеристики
Виробник
Erba Vita
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
Ле Карніта інструкція із застосування
Склад
Кожен флакон містить 2 грами L-карнітину.
Протипоказання
Не рекомендується приймати дітям, в період вагітності і лактації.
Спосіб застосування
Звичайні дози для дорослих становлять 1–2 флакона в день. З 12 років і дорослим — 5–10 мл (1000–2000 мг). Тривалість курсу лікування залежить від патології. Вміст флакона можна додавати до солодких страв (каша, сік, кисіль, компот).
У спортивній медицині добова доза повинна становити 2000 мг, при інтенсивних заняттях спортом добова доза може бути збільшена до 4000 мг.
Форма випуску
Флакон 10 мл, 10 флаконів в упаковці.