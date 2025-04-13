Дієтичні добавки — джерела амінокислот

Ле Карніта (Le Carnita)

ЛЕ КАРНІТА ДОБАВКА ДІЄТИЧНА 10 мл №10
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Erba Vita
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки

Ле Карніта інструкція із застосування

Склад

Кожен флакон містить 2 грами L-карнітину.

Протипоказання

Не рекомендується приймати дітям, в період вагітності і лактації.

Спосіб застосування

Звичайні дози для дорослих становлять 1–2 флакона в день. З 12 років і дорослим — 5–10 мл (1000–2000 мг). Тривалість курсу лікування залежить від патології. Вміст флакона можна додавати до солодких страв (каша, сік, кисіль, компот).

У спортивній медицині добова доза повинна становити 2000 мг, при інтенсивних заняттях спортом добова доза може бути збільшена до 4000 мг.

Форма випуску

Флакон 10 мл, 10 флаконів в упаковці.