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Байкаліс (Baikalis) (320575) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Байкаліс (Baikalis)
Ціна в місті Київ
від 219,04 грн
Без рецепта
30 шт від 219,04 грн
В наявності в 194 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Байкаліс інструкція із застосування

Склад

Містить екстракти шоломниці і пасифлори.

Біологічно-активна добавка.

Показання

Запобігає стресу, зменшує відчуття тривоги, в тому числі у жінок в період менопаузи. Підвищує адаптацію організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Протипоказання

Протипоказаний дітям до 12 років, а також жінкам у період вагітності та лактації.

Спосіб застосування та дози

По 1 капсулі 3 рази на день або по 1–2 капсули 1 раз в день (за 2–3 години до сну) — за годину до або через годину після їжі.

Упаковка

Байкаліс капс. №30.

Виробник

Неофарм- ЛТД (Україна).

Байкаліс
Байкаліс капсули, №30
від 219,04 грн
В наявності в 194 аптеках
Ціни в аптеках
Байкаліс
Байкаліс капсули, №30
від 219,04 грн
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