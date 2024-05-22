Байкаліс (Baikalis) (320575) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 219,04 грн
Без рецепта
Виробник
Неофарм-ЛТД
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Байкаліс інструкція із застосування
Склад
Містить екстракти шоломниці і пасифлори.
Біологічно-активна добавка.
Показання
Запобігає стресу, зменшує відчуття тривоги, в тому числі у жінок в період менопаузи. Підвищує адаптацію організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Протипоказання
Протипоказаний дітям до 12 років, а також жінкам у період вагітності та лактації.
Спосіб застосування та дози
По 1 капсулі 3 рази на день або по 1–2 капсули 1 раз в день (за 2–3 години до сну) — за годину до або через годину після їжі.
Упаковка
Байкаліс капс. №30.
Виробник
Неофарм- ЛТД (Україна).
від 219,04 грн
Байкаліс капсули, №30
від 219,04 грн