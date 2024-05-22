Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонівВімакс форте (Vimax forte)

Вімакс форте (Vimax forte) (320554) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вімакс форте (Vimax forte)
Ціна в місті Київ
від 160,00 грн
Без рецепта
4 шт від 160,00 грн 2 шт від 89,85 грн
В наявності в 422 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки
10.6. Дієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонів