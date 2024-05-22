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Бронхо веда (320544) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхо веда
Ціна в місті Київ
від 108,40 грн
Без рецепта
24 шт від 108,40 грн 12 шт від 47,88 грн 24 шт від 84,51 грн 24 шт від 111,40 грн 1 шт від 134,75 грн 24 шт від 120,00 грн 24 шт від 90,00 грн 24 шт від 94,90 грн 12 шт від 46,97 грн 12 шт від 65,58 грн 24 шт від 94,39 грн 300 шт від 650,83 грн 300 шт від 567,00 грн 10 шт від 130,82 грн 300 шт від 668,22 грн 24 шт від 108,40 грн 24 шт від 108,40 грн 24 шт від 94,91 грн 300 шт від 772,13 грн 300 шт від 580,02 грн 12 шт від 68,50 грн 12 шт від 69,51 грн 24 шт від 172,10 грн 1 шт від 2,57 грн 12 шт від 68,00 грн 24 шт від 127,37 грн 300 шт від 570,00 грн 12 шт від 69,24 грн 300 шт від 900,00 грн 1 шт від 188,94 грн 300 шт від 824,50 грн 200 шт від 254,07 грн 6 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 200 шт Немає в наявності 300 шт Немає в наявності 200 шт Немає в наявності
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В наявності в 455 аптеках
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Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
24 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Бронхо веда інструкція із застосування

Форма випуску

Пакетики по 2 г для приготування гарячого напою.

Показання

Бронхо Веда гарячий напій рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування — при сезонних застудних захворюваннях, що супроводжуються кашлем. Сприяє заспокоєнню кашлю, полегшенню дихання, зменшенню першіння в горлі. Має загальнозміцнюючі, відхаркувальні та імуностимулюючі властивості.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання

Діти до 6 років, вагітність та лактація, індивідуальне несприйняття компонентів продукту.

Передозування

Про випадки передозування немає даних.

Упаковка

В пакетиках, в картонних коробках.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 градусів.

Термін придатності

2 роки від дати виготовлення.

БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ
БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ льодяники, №24
від 108,40 грн
В наявності в 455 аптеках
Ціни в аптеках
БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ
БРОНХО ВЕДА ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ льодяники, №24
від 108,40 грн
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