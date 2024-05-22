Бронхо Веда гарячий напій рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування — при сезонних застудних захворюваннях, що супроводжуються кашлем. Сприяє заспокоєнню кашлю, полегшенню дихання, зменшенню першіння в горлі. Має загальнозміцнюючі, відхаркувальні та імуностимулюючі властивості.

Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.