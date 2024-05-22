БОРСУКОВИЙ ЖИР (BADGER FAT) (320532) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БОРСУКОВИЙ ЖИР інструкція із застосування
Характеристика
властивості борсукового жиру:
– активує процеси регенерації тканин легеневої системи;
– прискорює заживлення язв та ерозій на слизовій оболонці ШКТ завдяки наявності в складі вітамінІв А, Е, F;
– завдяки наявності омега-3 та омега-6 жирних кислот можливе зниження рівня ХС;
– сприяє покращенню білкового обміну через вміст природних антиоксидантів — вітамінів А, Е, органічних та поліненасичених жирних кислот.
Вживати борсуковий жир внутрішньо як допоміжний засіб:
– при застуді, бронхіті, грипі, ангіні, ОРЗ, запаленні легень. Борсуковий жир також добре себе показує в комплексній терапії при лікуванні туберкульозу та деяких видів БА;
– при запальних процесах ШКТ та для нормалізації травлення;
– для підвищення імунітету і стійкості організму до інфекцій та вірусів;
– для відновлення сил та працездатності при фізичних перевантаженнях;
– після тривалого вживання фармпрепаратів.
Дуже ефективні розтирання або накладення теплого компресу з борсуковим жиром у ділянці грудноі клітки дорослим та дітям при відсутності підвищеної температури тіла.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована як додаткове джерело жиророзчинних вітамінів А, Е, F та ненасичених жирних кислот омега 3-6-9. Сприяе нормалізації функціонування дихальної системи організму, ШКТ, зміцненню імунітету.
Мае антиоксидантні, імуномодулюючі, бактерицидні та загальнозміцнюючі властивості.
Спосіб вживання (рідина): перед їдою 2–3 рази на добу:
– дорослим та дітям віком від 14 років по 1 столовій ложці;
– дітям віком 7–14 років по 1 чайній ложці;
– дітям віком 4–7 років по ½ чайної ложки.
Для рідини: допускається осад. Перед вживанням збовтати!
Спосіб вживання (капсули): перед їдою 2–3 рази на добу.
капсули по 0,3 g (г):
– дітям віком 4–7 років по 1 капсулі;
– дітям віком 7–14 років по 2 капсули;
– дорослим та дітям віком від 14 років по 4–7 капсул.
капсули по 0,5 g (г):
– дітям віком 7–14 років по 1 капсулі;
– дорослим та дітям віком від 14 років по 2–3 капсули.
Рекомендовано порадитися з лікарем.
Термін вживання: 1 міс. В подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Не слід використовувати як заміну повноцінному раціону харчування.
Дітям вживати під наглядом дорослих.
Особам з хронічними захворюваннями і жінкам у період вагітності та годування грудьми вживати за рекомендацією лікаря.
Не є лікарським засобом.
Не містить ГМО.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому та недоступному для дітей місці при температурі 0–25 °С.