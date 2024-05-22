може бути рекомендована як додаткове джерело жиророзчинних вітамінів А, Е, F та ненасичених жирних кислот омега 3-6-9. Сприяе нормалізації функціонування дихальної системи організму, ШКТ, зміцненню імунітету.

Мае антиоксидантні, імуномодулюючі, бактерицидні та загальнозміцнюючі властивості.

Спосіб вживання (рідина) : перед їдою 2–3 рази на добу:

– дорослим та дітям віком від 14 років по 1 столовій ложці;

– дітям віком 7–14 років по 1 чайній ложці;

– дітям віком 4–7 років по ½ чайної ложки.

Для рідини: допускається осад. Перед вживанням збовтати!

Спосіб вживання (капсули) : перед їдою 2–3 рази на добу.

капсули по 0,3 g (г):

– дітям віком 4–7 років по 1 капсулі;

– дітям віком 7–14 років по 2 капсули;

– дорослим та дітям віком від 14 років по 4–7 капсул.

капсули по 0,5 g (г):

– дітям віком 7–14 років по 1 капсулі;

– дорослим та дітям віком від 14 років по 2–3 капсули.

Рекомендовано порадитися з лікарем.

Термін вживання: 1 міс. В подальшому термін вживання узгоджувати з лікарем.