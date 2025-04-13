Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Закваска Наріне (Ferment Narine)
2 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "НАРІНЕ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD НАРІНЕ"
1 г №5
ГУДФУД
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
0.5 г
1 г
Кількість штук в упаковці
4
5
Виробник
Годовиченко С.О.
Гудфуд
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Годовиченко С.О.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню