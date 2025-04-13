Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Закваска Наріне (Ferment Narine)

2 препарати
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ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "НАРІНЕ VIVO"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА СУХА "НАРІНЕ VIVO"
0.5 г №4
Годовиченко С.О.
Немає в наявності
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD НАРІНЕ"
ЗАКВАСКА БАКТЕРІАЛЬНА "GOODFOOD НАРІНЕ"
1 г №5
ГУДФУД
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Годовиченко С.О.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
4 шт.
Дієтичні добавки