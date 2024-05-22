Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториБион 3 кид Бион 3 кид (320455) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 370,97 грн Без рецепта 30 шт від 370,97 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Мерк Зельбстмедикатіон ГмбХ Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори