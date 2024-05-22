Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториБион 3 кид

Бион 3 кид (320455) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
  • Діагнози
Бион 3 кид
Ціна в місті Київ
від 370,97 грн
Без рецепта
30 шт від 370,97 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори