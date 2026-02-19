Рекомендовано в якості додаткового джерела ПНЖ кислот Омега-3,6,9, які є незамінними і надходять в організм тільки через їжу. В організмі вони оптимізують протікання різних біохімічних і фізіологічних реакцій, а також покращують фізичну форму. Дієтична добавка «ПНЖ кислоти Омега» знижує ризик можливості захворювання серця, захищає від мігрені, високого кров'яного тиску, артритів, астми, уповільнює розвиток пухлин.

Незамінні поліненасичені жирні кислоти сприяють виробленню в організмі простагландинів, які мають протизапальну дію. Крім того, вони сприяють правильному засвоєнню жиру організмом, розширенню кровоносних судин, що живлять серцевий м'яз, зменшують утворення тромбів у кровоносних судинах і перешкоджають розвитку атеросклерозу.

Риб'ячий жир, що входить до складу дієтичної добавки «ПНЖ кислоти Омега», є найбагатшим джерелом поліненасичених жирних кислот групи Омега-3, а також вітамінів А і Д. Вітамін А нормалізує стан шкіри і слизових оболонок, забезпечує хороший зір у сутінках і нормальне бачення кольорової гами, а вітамін D допомагає таким необхідним мінералів, як кальцій і фосфор, проникати в клітини, сприяє зростанню кісток. Крім того, риб'ячий жир підвищує вміст в організмі гормону гарного настрою - серотоніну - який здатний знижувати агресивність, ліквідувати наслідки стресу.

Олія лляна очищає кровоносну систему, знижує рівень холестерину, зміцнює серцевий м'яз і підтримує імунну систему. До того ж лляне масло нормалізує обмін ліпідів, а, отже, допомагає худнути, якщо це потрібно.

Олія соєва корисна при захворюванні нирок, нервової системи, підвищує імунітет, поліпшує обмін речовин, роботу кишківника, використовується як профілактичний засіб при атеросклерозі. Є не тільки джерелом енергії, але і забезпечує організм людини біологічно активними кислотами, які сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань. Соєва олія є хорошим джерелом есенціальних поліненасичених жирних кислот Омега 6. Містить в собі біологічно цінні компоненти, такі як токофероли, фітостероли, фосфоліпіди і ряд інших корисних і необхідних людському організму речовин.

Входить до складу даного продукту оливкова олія, яка є джерелом ПНЖ кислот сімейства Омега-9, вітамінів і мікроелементів. Містяться в оливковій олії вітаміни А, Е, Д, К, що сприяють зміцненню кісткової тканини, м'язів і стінок кишківника, борються з вільними радикалами, перешкоджаючи процесам старіння, і передчасного в'янення шкіри. Завдяки вмісту вітаміну Е оливкова олія сприяє нормалізації артеріального тиску, загоєнню ран, виразок. Має профілактичний ефект на серцево-судинну систему, має жовчогінну дію. Саме завдяки високому вмісту в біохімічному складі олеїнової кислоти оливкова олія засвоюється організмом людини і вважається одним з найбільш корисних продуктів для дитячого і дієтичного харчування.