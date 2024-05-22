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Бронхокапс (Bronchocaps) (320434) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхокапс (Bronchocaps)
Ціна в місті Київ
від 75,80 грн
Без рецепта
30 шт від 75,80 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Бронхокапс інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

30 капсул масою 0,5 г.

Склад

Бабаковий жир, борсуковий жир, масляний екстракт евкаліпта.

Термін придатності

24 місяці.

Бронхокапс
Бронхокапс капсули 0.5 г, №30
від 75,80 грн
В наявності в 4 аптеках
Ціни в аптеках
Бронхокапс
Бронхокапс капсули 0.5 г, №30
від 75,80 грн
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