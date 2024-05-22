Бронхокапс (Bronchocaps) (320434) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 75,80 грн
Без рецепта
Виробник
Екосвіт Ойл
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Бронхокапс інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
30 капсул масою 0,5 г.
Склад
Бабаковий жир, борсуковий жир, масляний екстракт евкаліпта.
Термін придатності
24 місяці.
від 75,80 грн
Бронхокапс капсули 0.5 г, №30
від 75,80 грн