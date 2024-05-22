ГОЛД РЕЙ (320260) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ГОЛД РЕЙ інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні речовини: натуральне бджолине маточне молочко (ліофілізат; HAD 5,8%) - 1000 мг, бета-каротин (провітамін віт. А) - 2500 МО, масло проростків пшениці - 500 мг, часниковий порошок - 100 мг;
допоміжні речовини: етилванілін, соєвий лецитин 45%, гідрогенізована рослинна олія (тип I), гідрогенізована рослинна олія (тип II).
Лікарська форма
М'які желатинові капсули.
Опис: оболонка капсули від темно-рожевого до рожево-коричневого кольору; вміст капсули: коричнево-червона з жовтуватим відтінком м'яка маса.
Фармакологічні властивості
Голд Рей є комплексом раціонально підібраних активних речовин, які допомагають зберегти і поліпшити функціональні можливості організму. Компоненти препарату благотворно та ефективно впливають як на загальний стан організму, підвищуючи переносимість емоційних і фізичних навантажень, так і на функції окремих його органів і систем.
Натуральне бджолине маточне молочко містить багато важливих для організму вітамінів, мінеральних речовин, білків та амінокислот. Його застосування стимулює вироблення статевих гормонів, нормалізує репродуктивну функцію у чоловіків і жінок, підвищує сексуальну активність. Бджолине молочко сприяє нормалізації сну, усуває відчуття тривоги, занепокоєння. Чинить імуномодулюючу дію. Колаген, що входить до складу маточного молочка, допомагає боротися зі старінням шкіри і дегенеративними змінами суглобів. Володіє слабо вираженим антибактеріальним ефектом.
Бета-каротин є провітаміном вітаміну А. Його перетворення на вітамін А відбувається в печінці в результаті окислювального розщеплювання. Благотворно впливає на орган зору. Необхідний для нормального функціонування імунної системи і грає важливу роль у боротьбі з інфекцією. Підвищує стійкість організму до інфекційних, в тому числі, застудних захворювань. Застосовується при лікуванні захворювань шкіри. Є потужним антиоксидантом і засобом профілактики і лікування ракових захворювань. Антиоксидантна дія бета-каротину відіграє важливу роль в запобіганні захворювань серця і артерій, розвитку їх ускладнень. Підвищує вміст в крові "корисного" холестерину (ЛПВЩ).
Масло проростків пшениці — джерело вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Вітамін Е захищає клітини від ушкодження і руйнування вільними радикалами, усуваючи тим самим одну з головних причин старіння клітин. Вітамін Е, уповільнюючи старіння, може запобігати появі старечої пігментації. Сприяє засвоєнню вітаміну А і захищає його від руйнування киснем, перешкоджає тромбоутворення, володіє антиканцерогенним ефектом. Крім того, вітамін Е в комплексі з іншими компонентами масла проростків пшениці сприяє захисту стінок судин від атеросклеротичних ушкоджень, лікує сексуальну дисфункцію, як у чоловіків, так і у жінок.
Часниковий порошок знижує рівень холестерину, попереджає тромбоутворення, сприяє нормалізації артеріального тиску при підвищеному його рівні, чинить антиканцерогенну дію, підвищує стійкість організму до бактеріальної і грибкової інфекції.
Показання
- стан втоми, зниження розумової та фізичної працездатності;
- відновний період після перенесених інфекційних захворювань, оперативних втручань, травм, променевої і хіміотерапії;
- для підвищення фізичних можливостей (наприклад, у спортсменів);
- клімактеричний період;
- безпліддя;
- зниження потенції;
- незбалансоване харчування;
- дегенеративні захворювання суглобів;
- шкірні хвороби;
- порушення зору;
- комплексне лікування хронічних захворювань.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Вагітність, лактація. Не рекомендується прийом препарату дітям у віці до 12 років.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям у віці 12 років і старше призначають по 1 капсулі один раз на добу під час або відразу ж після їжі.
Форма випуску
Капсули; 10 штук/2 блістери в картонній упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ° С.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.