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ГОЛД РЕЙ (320260) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ГОЛД РЕЙ
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

ГОЛД РЕЙ інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

активні речовини: натуральне бджолине маточне молочко (ліофілізат; HAD 5,8%) - 1000 мг, бета-каротин (провітамін віт. А) - 2500 МО, масло проростків пшениці - 500 мг, часниковий порошок - 100 мг;

допоміжні речовини: етилванілін, соєвий лецитин 45%, гідрогенізована рослинна олія (тип I), гідрогенізована рослинна олія (тип II).

Лікарська форма

М'які желатинові капсули.

Опис: оболонка капсули від темно-рожевого до рожево-коричневого кольору; вміст капсули: коричнево-червона з жовтуватим відтінком м'яка маса.

Фармакологічні властивості

Голд Рей є комплексом раціонально підібраних активних речовин, які допомагають зберегти і поліпшити функціональні можливості організму. Компоненти препарату благотворно та ефективно впливають як на загальний стан організму, підвищуючи переносимість емоційних і фізичних навантажень, так і на функції окремих його органів і систем.

Натуральне бджолине маточне молочко містить багато важливих для організму вітамінів, мінеральних речовин, білків та амінокислот. Його застосування стимулює вироблення статевих гормонів, нормалізує репродуктивну функцію у чоловіків і жінок, підвищує сексуальну активність. Бджолине молочко сприяє нормалізації сну, усуває відчуття тривоги, занепокоєння. Чинить імуномодулюючу дію. Колаген, що входить до складу маточного молочка, допомагає боротися зі старінням шкіри і дегенеративними змінами суглобів. Володіє слабо вираженим антибактеріальним ефектом.

Бета-каротин є провітаміном вітаміну А. Його перетворення на вітамін А відбувається в печінці в результаті окислювального розщеплювання. Благотворно впливає на орган зору. Необхідний для нормального функціонування імунної системи і грає важливу роль у боротьбі з інфекцією. Підвищує стійкість організму до інфекційних, в тому числі, застудних захворювань. Застосовується при лікуванні захворювань шкіри. Є потужним антиоксидантом і засобом профілактики і лікування ракових захворювань. Антиоксидантна дія бета-каротину відіграє важливу роль в запобіганні захворювань серця і артерій, розвитку їх ускладнень. Підвищує вміст в крові "корисного" холестерину (ЛПВЩ).

Масло проростків пшениці — джерело вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Вітамін Е захищає клітини від ушкодження і руйнування вільними радикалами, усуваючи тим самим одну з головних причин старіння клітин. Вітамін Е, уповільнюючи старіння, може запобігати появі старечої пігментації. Сприяє засвоєнню вітаміну А і захищає його від руйнування киснем, перешкоджає тромбоутворення, володіє антиканцерогенним ефектом. Крім того, вітамін Е в комплексі з іншими компонентами масла проростків пшениці сприяє захисту стінок судин від атеросклеротичних ушкоджень, лікує сексуальну дисфункцію, як у чоловіків, так і у жінок.

Часниковий порошок знижує рівень холестерину, попереджає тромбоутворення, сприяє нормалізації артеріального тиску при підвищеному його рівні, чинить антиканцерогенну дію, підвищує стійкість організму до бактеріальної і грибкової інфекції.

Показання

  • стан втоми, зниження розумової та фізичної працездатності;
  • відновний період після перенесених інфекційних захворювань, оперативних втручань, травм, променевої і хіміотерапії;
  • для підвищення фізичних можливостей (наприклад, у спортсменів);
  • клімактеричний період;
  • безпліддя;
  • зниження потенції;
  • незбалансоване харчування;
  • дегенеративні захворювання суглобів;
  • шкірні хвороби;
  • порушення зору;
  • комплексне лікування хронічних захворювань.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату. Вагітність, лактація. Не рекомендується прийом препарату дітям у віці до 12 років.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям у віці 12 років і старше призначають по 1 капсулі один раз на добу під час або відразу ж після їжі.

Форма випуску

Капсули; 10 штук/2 блістери в картонній упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 ° С.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.