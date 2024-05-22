Голд Рей є комплексом раціонально підібраних активних речовин, які допомагають зберегти і поліпшити функціональні можливості організму. Компоненти препарату благотворно та ефективно впливають як на загальний стан організму, підвищуючи переносимість емоційних і фізичних навантажень, так і на функції окремих його органів і систем.

Натуральне бджолине маточне молочко містить багато важливих для організму вітамінів, мінеральних речовин, білків та амінокислот. Його застосування стимулює вироблення статевих гормонів, нормалізує репродуктивну функцію у чоловіків і жінок, підвищує сексуальну активність. Бджолине молочко сприяє нормалізації сну, усуває відчуття тривоги, занепокоєння. Чинить імуномодулюючу дію. Колаген, що входить до складу маточного молочка, допомагає боротися зі старінням шкіри і дегенеративними змінами суглобів. Володіє слабо вираженим антибактеріальним ефектом.

Бета-каротин є провітаміном вітаміну А. Його перетворення на вітамін А відбувається в печінці в результаті окислювального розщеплювання. Благотворно впливає на орган зору. Необхідний для нормального функціонування імунної системи і грає важливу роль у боротьбі з інфекцією. Підвищує стійкість організму до інфекційних, в тому числі, застудних захворювань. Застосовується при лікуванні захворювань шкіри. Є потужним антиоксидантом і засобом профілактики і лікування ракових захворювань. Антиоксидантна дія бета-каротину відіграє важливу роль в запобіганні захворювань серця і артерій, розвитку їх ускладнень. Підвищує вміст в крові "корисного" холестерину (ЛПВЩ).

Масло проростків пшениці — джерело вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Вітамін Е захищає клітини від ушкодження і руйнування вільними радикалами, усуваючи тим самим одну з головних причин старіння клітин. Вітамін Е, уповільнюючи старіння, може запобігати появі старечої пігментації. Сприяє засвоєнню вітаміну А і захищає його від руйнування киснем, перешкоджає тромбоутворення, володіє антиканцерогенним ефектом. Крім того, вітамін Е в комплексі з іншими компонентами масла проростків пшениці сприяє захисту стінок судин від атеросклеротичних ушкоджень, лікує сексуальну дисфункцію, як у чоловіків, так і у жінок.

Часниковий порошок знижує рівень холестерину, попереджає тромбоутворення, сприяє нормалізації артеріального тиску при підвищеному його рівні, чинить антиканцерогенну дію, підвищує стійкість організму до бактеріальної і грибкової інфекції.