В якості харчової добавки: по 1 табл. щодня. При одночасному прийомі з антибіотиками: по 1 табл. щодня через 2 год після прийому антибіотиків і далі протягом 4–6 тижнів після закінчення їх прийому.

Не перевищувати рекомендовану дозу.