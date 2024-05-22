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БИОН 3 (320246) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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БИОН 3
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори

БИОН 3 інструкція із застосування

Склад

1 таблетка містить: Lactobacillus gasseri PA 16/8, Bifidobacterium bifidum MF 20/5, Bifidobacterium longum SP 07/3, вітамін А (80%), вітамін Е (100%), вітамін С (85%), вітамін В1 (93%), вітамін В2 (89%), вітамін В6 (100%), вітамін В12 (33%), вітамін D3 (100%), біотин (300%), кислота фолієва (100%), нікотинамід (90%), пантотенова кислота (120%), кальцій (фосфат) (9%), залізо (36%), магній (10%), йод (70%), марганець (60%), хром (50%), молібден (55%), селен (40%), цинк (33%).

Спосіб застосування та дози

В якості харчової добавки: по 1 табл. щодня. При одночасному прийомі з антибіотиками: по 1 табл. щодня через 2 год після прийому антибіотиків і далі протягом 4–6 тижнів після закінчення їх прийому.

Не перевищувати рекомендовану дозу.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів Біон 3.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Форма випуску

Таблетки жувальні зі смаком малини.

Упаковка

30 шт.