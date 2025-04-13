Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Золота кулька преміум (Golden balloon premium)

ЗОЛОТИЙ ШАРИК® ПРЕМІУМ капсули №60
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Нутрімед
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
Реєстрація
05.03.02-04/31432 від 04.04.2011