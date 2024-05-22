Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки, що сприяють нормалізації та підтримці нормальної мікрофлориБіона (Biona) Біона (Biona) (320081) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 497,20 грн Без рецепта 30 шт, 780 мг від 497,20 грн В наявності в 63 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bioplus Life Форма випуску Таблетки Дозування 780 мг Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 10.4 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації та підтримці нормальної мікрофлори