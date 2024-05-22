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Біона (Biona) (320081) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біона (Biona)
Ціна в місті Київ
від 497,20 грн
Без рецепта
30 шт, 780 мг від 497,20 грн
В наявності в 63 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
780 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.4 Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації та підтримці нормальної мікрофлори