Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториАбсолют Абсолют (320080) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 246,40 грн Без рецепта 30 шт від 246,40 грн В наявності в 31 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Bioplus Life Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори