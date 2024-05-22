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Гематовіт (Hematovit) (320035) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гематовіт (Hematovit)
Ціна в місті Київ
від 33,00 грн
Без рецепта
1 шт від 33,00 грн 1 шт від 33,00 грн 1 шт від 30,00 грн 1 шт від 30,00 грн 1 шт від 17,00 грн 1 шт від 15,00 грн 1 шт від 19,50 грн 1 шт від 13,10 грн 1 шт від 12,45 грн 1 шт від 17,50 грн 1 шт від 16,80 грн 1 шт від 16,80 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 159 аптеках
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Виробник
Вага
40 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії