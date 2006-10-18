Амінокислотний биокомплекс (Aminoacids biocomplex) (319892) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 110,40 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Амінокислотний биокомплекс інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: таурин — 65,0 мг, L-карнозин — 65,0 мг, L-карнітин — 65,0 мг, L-аргінін -65,0 мг, L-тирозин — 65,0 мг, L-глютамін — 65,0 мг.
Наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та підліткам з 16 років як дієтичну добавку приймати по 1 капсулі 3 рази на день за 30–40 хвилин до їжі. Термін споживання узгоджується з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, не рекомендується особам, хворим на цукровий діабет.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
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