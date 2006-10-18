Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела амінокислотАмінокислотний биокомплекс (Aminoacids biocomplex)

Амінокислотний биокомплекс (Aminoacids biocomplex) (319892) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Амінокислотний биокомплекс (Aminoacids biocomplex)
Ціна в місті Київ
від 110,40 грн
Без рецепта
50 шт від 110,40 грн
В наявності в 31 аптеці інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Амінокислотний биокомплекс інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить: таурин — 65,0 мг, L-карнозин — 65,0 мг, L-карнітин — 65,0 мг, L-аргінін -65,0 мг, L-тирозин — 65,0 мг, L-глютамін — 65,0 мг.

Наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та підліткам з 16 років як дієтичну добавку приймати по 1 капсулі 3 рази на день за 30–40 хвилин до їжі. Термін споживання узгоджується з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, не рекомендується особам, хворим на цукровий діабет.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

АМІНОКИСЛОТНИЙ БІОКОМПЛЕКС
АМІНОКИСЛОТНИЙ БІОКОМПЛЕКС , №50
від 110,40 грн
В наявності в 31 аптеці
Ціни в аптеках
АМІНОКИСЛОТНИЙ БІОКОМПЛЕКС
АМІНОКИСЛОТНИЙ БІОКОМПЛЕКС , №50
від 110,40 грн
Забронювати
Забронювати