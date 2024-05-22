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Гарцинія з бромелайном (319799) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гарцинія з бромелайном
Ціна в місті Київ
Без рецепта
80 шт, 0,25 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Гарцинія з бромелайном інструкція із застосування