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Антихолестерин люцерна (Anticholesterin lucerna) (319787) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Антихолестерин люцерна (Anticholesterin lucerna)
Ціна в місті Київ
від 99,00 грн
Без рецепта
50 шт від 99,00 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
6.2. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації ліпідного обміну
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Антихолестерин люцерна інструкція із застосування

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА
АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50
від 99,00 грн
В наявності в 8 аптеках
Ціни в аптеках
АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА
АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50
від 99,00 грн
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