Антихолестерин люцерна (Anticholesterin lucerna) (319787) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 99,00 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Антихолестерин люцерна інструкція із застосування
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.
від 99,00 грн
АНТИХОЛЕСТЕРИН ЛЮЦЕРНА , №50
від 99,00 грн