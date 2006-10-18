8 незамінних амінокислот (8 indispensable amino acids) (319780) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 124,20 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
8 незамінних амінокислот інструкція із застосування
Склад
Триптофан — 25 мг, лейцин — 80 мг, лізин — 80 мг, метіонін — 25 мг, фенілаланін — 40 мг, ізолейцин — 50 мг, валін — 60 мг, треонін — 40 мг.
Наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та підліткам з 16 років по 1 капсулі 3 рази на день за 30–40 хвилин до їжі.
Рекомендується в період тривалої хвороби, а також під час видужання після травм або хірургічних втручань.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.
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