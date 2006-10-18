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8 незамінних амінокислот (8 indispensable amino acids) (319780) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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8 незамінних амінокислот (8 indispensable amino acids)
Ціна в місті Київ
від 124,20 грн
Без рецепта
50 шт від 124,20 грн
В наявності в 11 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
2.5. Дієтичні добавки — джерела амінокислот
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

8 незамінних амінокислот інструкція із застосування

Склад

Триптофан — 25 мг, лейцин — 80 мг, лізин — 80 мг, метіонін — 25 мг, фенілаланін — 40 мг, ізолейцин — 50 мг, валін — 60 мг, треонін — 40 мг.

Наповнювачі: кальцію стеарат, МКЦ, лактоза, крохмаль, сорбіт.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та підліткам з 16 років по 1 капсулі 3 рази на день за 30–40 хвилин до їжі.

Рекомендується в період тривалої хвороби, а також під час видужання після травм або хірургічних втручань.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 градусів.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ
8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ капсули, №50
від 124,20 грн
В наявності в 11 аптеках
Ціни в аптеках
8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ
8 НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ капсули, №50
від 124,20 грн
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