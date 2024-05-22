Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію імунної системиДієтичні добавки — імуномодуляториЕхінацеї екстракт

Ехінацеї екстракт (319768) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Ехінацеї екстракт
Ціна в місті Київ
від 418,87 грн
Без рецепта
100 шт від 418,87 грн
В наявності в 108 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори

Ехінацеї екстракт інструкція із застосування

Склад

Трава Ехінацеї пурпурової — 265 мг, екстракт коренів Ехінацеї пурпурової — 65 мг.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 капсулі на день під час вживання їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Форма випуску

100 рослинних капсул.

ЕКСТРАКТ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
ЕКСТРАКТ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ капсули, №100
від 418,87 грн
В наявності в 108 аптеках
Ціни в аптеках
ЕКСТРАКТ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
ЕКСТРАКТ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ капсули, №100
від 418,87 грн
Забронювати
Забронювати