Ехінацеї екстракт (319768) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 418,87 грн
Без рецепта
Виробник
Солгар Вітамін енд Херб
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
Ехінацеї екстракт інструкція із застосування
Склад
Трава Ехінацеї пурпурової — 265 мг, екстракт коренів Ехінацеї пурпурової — 65 мг.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 капсулі на день під час вживання їжі. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Форма випуску
100 рослинних капсул.
ЕКСТРАКТ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ капсули, №100
від 418,87 грн