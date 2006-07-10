Ананас є найбагатшим джерелом цінних вітамінів — В1, В12, В2, РР, провітаміну А. Крім цього, м’якоть плодів ананаса багата високим вмістом калію, кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, магнію, марганцю, йоду.

Таке поєднання робить цей продукт найкориснішим джерелом поживних речовин і вітамінів для організму людини. Одним з найцінніших властивостей даного продукту є наявність травного ферменту бромелайна — комплексу протеолітичних ферментів високої активності, що розщеплює білки. Біологічно активні речовини, що містяться в ананасі, сприяють стимуляції травлення, підвищенню ферментативної активності шлункового соку, зниженню артеріального тиску, розрідженню крові і зменшенню ризику виникнення небезпечних серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз, тромбоз судин, інсульт, інфаркт міокарда. Високий вміст солей калію допомагає виведенню зайвої рідини з організму і, тим самим, впливає на зниження ваги. Боротьбі із зайвими кілограмами сприяє і той факт, що ананас підвищує рівень серотоніну в крові, який притупляє відчуття голоду.