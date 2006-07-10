Ананас-Ф супер (Ananas-F super) (319742) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Ананас-Ф супер інструкція із застосування
Показання до застосування
Дієтична добавка рекомендована для осіб, що контролюють масу тіла.
Склад
Екстракт ананаса, 80% (бромелайн), допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Ананас є найбагатшим джерелом цінних вітамінів — В1, В12, В2, РР, провітаміну А. Крім цього, м’якоть плодів ананаса багата високим вмістом калію, кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, магнію, марганцю, йоду.
Таке поєднання робить цей продукт найкориснішим джерелом поживних речовин і вітамінів для організму людини. Одним з найцінніших властивостей даного продукту є наявність травного ферменту бромелайна — комплексу протеолітичних ферментів високої активності, що розщеплює білки. Біологічно активні речовини, що містяться в ананасі, сприяють стимуляції травлення, підвищенню ферментативної активності шлункового соку, зниженню артеріального тиску, розрідженню крові і зменшенню ризику виникнення небезпечних серцево-судинних захворювань, таких як атеросклероз, тромбоз судин, інсульт, інфаркт міокарда. Високий вміст солей калію допомагає виведенню зайвої рідини з організму і, тим самим, впливає на зниження ваги. Боротьбі із зайвими кілограмами сприяє і той факт, що ананас підвищує рівень серотоніну в крові, який притупляє відчуття голоду.
Спосіб застосування
Дорослим по 1–3 капсули на день під час приймання їжі, запивати водою. Курс прийому —один місяць, повторити курс 2–3 рази на рік.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 60.
Термін придатності
24 місяці.