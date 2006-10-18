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Біоферментрий комплекс (319682) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Біоферментрий комплекс
Ціна в місті Київ
Без рецепта
50 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Біоферментрий комплекс інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дорослим і підліткам з 16 років по 1–2 капсулі один раз на день під час або після прийому їжі, поступово знижуючи дозу, підтримуючи комфортний стан травлення.

Курс прийому 2–3 місяці, в подальшому необхідність повторювати вживання дієтичної добавки узгоджується з лікарем.