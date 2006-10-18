Дорослим і підліткам з 16 років по 1–2 капсулі один раз на день під час або після прийому їжі, поступово знижуючи дозу, підтримуючи комфортний стан травлення.

Курс прийому 2–3 місяці, в подальшому необхідність повторювати вживання дієтичної добавки узгоджується з лікарем.