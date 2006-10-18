Біоферментрий комплекс (319682) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Біоферментрий комплекс інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дорослим і підліткам з 16 років по 1–2 капсулі один раз на день під час або після прийому їжі, поступово знижуючи дозу, підтримуючи комфортний стан травлення.
Курс прийому 2–3 місяці, в подальшому необхідність повторювати вживання дієтичної добавки узгоджується з лікарем.