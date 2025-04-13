Лаціум (Lacium)
Лаціум інструкція із застосування
Склад
1 саше (І.5 г) містить: активні інгредієнти: високоефективна комбінація живих пробіотичних бактерій (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius) не менше 1•109 КУО/г: допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, мальтодекстрин. інулін, мінеральні речовини (натрію хлорид, магнію сульфат, марганцю сульфат моногідрат), фрукто-олігосахариди. амілаза. ванілін.
Характеристика
Лаціум є джерелом пробіотичних бактерій. Рекомендований з метою корекції та запобігання негативним наслідкам лікування антибіотиками та іншими лікарськими засобами: запобігання розвитку дисбактеріозів різної етіології, в тому числі з пригніченням імунної системи; поліпшення функціонального стану при синдромі подразненого кишечнику, псевдомембранозному коліті та захворюваннях, зумовлених Clostгidium difficile, захворюваннях шлунка і дванадцятипалої кишки, асоційованих із Helicobacter pylori, корекції порушень мікрофлори ШКТ, які виникають у разі проживання в несприятливих екологічних умовах, під час подорожей, при порушенні дієти .
Не є лікарським засобом.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 12 років і старше — по 1 саше 2 рази на добу (вранці та ввечері); дітям віком від 3 до 12 років — по 1 саше 1 раз на добу. Вміст 1 саше слід розчинити у 100 мл кип’яченої питної води, молока, йогурту або фруктового соку кімнатної температури, залишити на 10 хв, ретельно перемішати і випити.
Вживати за 20–30 хв до прийому їжі. Для максимальної ефективності інтервал між прийомом Лаціум та антибіотиків має становити 2 год.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально. У разі необхідності прийом повторити.
Не перевищувати рекомендованої добової дози.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого компонента.
Умови зберігання
при температурі 4–25 °С у сухому, захищеному від світла місці.