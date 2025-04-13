дорослим та дітям віком від 12 років і старше — по 1 саше 2 рази на добу (вранці та ввечері); дітям віком від 3 до 12 років — по 1 саше 1 раз на добу. Вміст 1 саше слід розчинити у 100 мл кип’яченої питної води, молока, йогурту або фруктового соку кімнатної температури, залишити на 10 хв, ретельно перемішати і випити.

Вживати за 20–30 хв до прийому їжі. Для максимальної ефективності інтервал між прийомом Лаціум та антибіотиків має становити 2 год.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Тривалість застосування встановлюється лікарем індивідуально. У разі необхідності прийом повторити.

Не перевищувати рекомендованої добової дози.