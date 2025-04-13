Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Йогурт Baby postantibiotik

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ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБІ ПОСТАНТИБІОТИК)
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБІ ПОСТАНТИБІОТИК)
Капсули блістер №30
Георг Біосистеми
від 82,46 грн
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ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБІ ПОСТАНТИБІОТИК)
ЙОГУРТ BABY POSTANTIBIOTIK (БЕБІ ПОСТАНТИБІОТИК)
Капсули флакон №30
Георг Біосистеми
від 101,51 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в Київ
від 82,46 грн
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки