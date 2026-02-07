Чернігів
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Мастофит
Ціни в
Чернігів
від
907,70
грн
В 14 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Томіл Херб
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Ціни в
Чернігів
від
907,70
грн
В 14 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Мастофит в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню