Київ
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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Клімактерін (Climacterin)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Томіл Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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