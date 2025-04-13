Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів

Клімактерін (Climacterin)

Клімактерін таблетки 500 мг №120
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Томіл Херб
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки