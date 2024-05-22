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Доппельгерц актив меноактив (319563) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Доппельгерц актив меноактив
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 1,69 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
1,69 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів