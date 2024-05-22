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Віталонг (Vitalong) (319547) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Віталонг (Vitalong)
Ціна в місті Київ
від 122,10 грн
Без рецепта
60 шт від 122,10 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії