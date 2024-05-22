Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїВіталонг (Vitalong) Віталонг (Vitalong) (319547) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 122,10 грн Без рецепта 60 шт від 122,10 грн В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Одеська біотехнологія Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії