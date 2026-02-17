Біологічно активна добавка до їжі “Оковіт — Екстракт чорниці” необхідна людям, чия діяльність пов’язана з напруженою роботою органів зору (учням, студентам, людям, що працюють за комп’ютером і т.п.). Також доведено, що потреба в цьому продукті стає особливо важливою з віком, коли знижуються адаптаційні можливості очей.

ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” — це натуральна добавка до їжі з гарантованою ефективністю, абсолютно безпечна і нетоксична.

Чорниця зміцнює кровоносні капіляри, сприяючи збільшенню припливу крові до сітківки. Вона стимулює вироблення в сітківці особливих пігментів, які необхідні для прискорення адаптації ока до світла та темряви. Особливо це важливо для літніх людей, коли знижуються адаптаційні можливості очей.