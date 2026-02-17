Оковіт (Okovit)
Оковіт інструкція із застосування
Okovit — Blueberry extract
Біологічно активна добавка до їжі “Оковіт — Екстракт чорниці” необхідна людям, чия діяльність пов’язана з напруженою роботою органів зору (учням, студентам, людям, що працюють за комп’ютером і т.п.). Також доведено, що потреба в цьому продукті стає особливо важливою з віком, коли знижуються адаптаційні можливості очей.
ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” — це натуральна добавка до їжі з гарантованою ефективністю, абсолютно безпечна і нетоксична.
Чорниця зміцнює кровоносні капіляри, сприяючи збільшенню припливу крові до сітківки. Вона стимулює вироблення в сітківці особливих пігментів, які необхідні для прискорення адаптації ока до світла та темряви. Особливо це важливо для літніх людей, коли знижуються адаптаційні можливості очей.
Склад
екстракт плодів чорниці — 50%, премікс вітамінний (вітамін Е — 0,7 мг, В1 — 0,11 мг, В2 — 0,13, В3 — 0,6 мг, В6 — 0,15, В12 — 0,08 мкг, С — 4 мг, фолієва кислота — 26 мкг, РР — 1,2 мг, біотін — 9,8 мкг), цинк — 2,5 мг, в-каротин — 12,5 мг.
Наповнювачі: крохмаль, фруктоза, сорбіт, кальцію стеарат.
ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” благотворно впливає і на серцево-судинну систему. Вченими доведено, що чорниця перешкоджає утворенню тромбів, знижує рівень кальцію в стінках судин, який є причиною цупкості артерій. Флавони, що містяться в чорниці, захищають слизувату шлунку, збільшуючи виділення необхідного слизу. В результаті цього зменшується ризик роздратування слизуватої шлунку від підвищеної кислотності чи від вживання аспіріну, алкоголю.
Однак крім антоцианозидів у плодах чорниці містяться й інші біологічно активні речовини
- мікроелементи (марганець та ін.)
- вуглеводи (до 30%) глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин
- органічні кислоти (до 7%) лимонна, молочна, хінна, щавлева, яблучна, бурштинова
- вітаміни С (6 мг/кг), РР, В1 (0,04 мг/кг), каротин (до 1,6 мг/кг)
- тритерпиноїди (урсолова кислота)
- ефірна олія
- феноли та їхні похідні: гідрохінон, асперулозид, монотропеозид (до 12%)
- катехіни: галокатехін, епікатехін, епігалокатехін (до 480 мг/кг)
- фенолкарбонові кислоти (кавова та хлорогенова кислоти)
- флавоноїди: гіперин, астрагалін, кверцетин, ізокверцетин, рутин
- антоцианозіди (12%): дельфінідін, цианідін, мальвідін, петунідін, пеонідін
До складу ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” додатково введені
- Природний каротиноїд бетакаротин, що гальмує процеси передчасного старіння, знижує ризик серцевосудинних недугів, ризик катаракти очей і багатьох інших хронічних недугів, пов’язаних з ушкоджуючою дією прооксидантів.
- Комплекс вітамінів групи В, С (аскорбінова кислота) підвищує захисні сили організму, стійкість до несприятливих факторів зовнішного середовища. Вітамін Е (токоферол) зміцнює імунітет, сповільнює процеси старіння.
- Фолієва, нікотинова кислоти.
- Цинк бере участь в активізації більш ніж 200 ферментів у нашому організмі, синтезі нуклеїнових кислот (ДНК, РНК), білків; у розподілі клітин; в процесах росту та регенерації (відновлення); в утворенні гормонів (в т.ч. статевих); колагенових волокон, які відповідають за еластичність шкіри, судин; у формуванні та нормальному функціонуванні кістяка; в підтримці та поліпшенню зору; у підтримці високого імунного рівня (підвищуючи загальну активність та вироблення лімфоцитів), особливо у людей похилого віку. Цинк цілком припиняє розвиток вірусної інфекції, якщо вплинути на неї на початкових стадіях. Цинк є важливою речовиною для підтримки та поліпшення зору. Вміст цинку в очах людини досягає 21 мг. У сітківці ока цинку особливо багато.
До складу ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” входить вiтамiнний премiкс виробництва фiрми “Roche Vitamins Ltd”, Швейцарiя
ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” рекомендується як допоміжний засіб з метою корекції раціону харчування та чинить наступний вплив
- підтримує роботу органів зору
- запобігає шкідливому впливу вільних радикалів на очі
- поліпшує адаптацію зору до темряви
- зміцнює капіляри очей
ДД “Оковіт — Екстракт чорниці” — спосіб застосування
Вживати по 1 таблетці/капсулі 3 рази на день під час їжі.
Термін вживання
2 місяці, 2–3 курси на рік.
Протипоказання
Не рекомендується при особистій чутливості до продукту.
Не є лікарським засобом
Умови зберігання
Зберігати в сухому місці при температурі від 5 до 20ºС.
Термін придатності до споживання
36 місяців від дати виготовлення при умові зберігання герметичності упаковки.