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Енерго комплекс гуарана (Energo complex guarana) (319513) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Енерго комплекс гуарана (Energo complex guarana)
Ціна в місті Київ
від 69,49 грн
Без рецепта
50 шт від 69,49 грн
В наявності в 24 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
1.2. Дієтичні добавки м'якої тонізуючої дії
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006

Енерго комплекс гуарана інструкція із застосування

Протипоказання

Не рекомендується приймати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, дітям до 16 років, вагітним і жінкам, що годують груддю.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 °С.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

ЕНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА
ЕНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА капсули, №50
від 69,49 грн
В наявності в 24 аптеках
Ціни в аптеках
ЕНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА
ЕНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА капсули, №50
від 69,49 грн
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