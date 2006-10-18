Енерго комплекс гуарана (Energo complex guarana) (319513) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 69,49 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
50 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/49900 від 18.10.2006
Енерго комплекс гуарана інструкція із застосування
Протипоказання
Не рекомендується приймати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, дітям до 16 років, вагітним і жінкам, що годують груддю.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 20 °С.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.
від 69,49 грн
ЕНЕРГО КОМПЛЕКС ГУАРАНА капсули, №50
від 69,49 грн