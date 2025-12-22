Міотроп
Міотроп інструкція із застосування
Склад
Водно-спиртові екстракти листя алое, квіток арніки, плодів вівса, обліпихи, ялівцю, коренів елеутерокока, бульб зозулинця.
Опис та дія
Фітоконцентрат ефективний для підвищення пружності та тонусу м'язів на обличчі, шиї, животі та інших частинах тіла, що має неабиякий косметичний ефект. Міотроп допомагає у боротьбі з целюлітом. Також фітоконцентрат ефективний при міопатіях та при послабленні (розтягненні) черевної стінки, яка призводить до гриж. Клінічно підтверджено, що фітоконцентрат Міотроп сприяє посиленню обмінних процесів у скелетній м'язовій тканині, що має велике значення у спортивній медицині. Завдяки цьому ефекту досягається більш швидкий та сильний приріст спортивних результатів, а також прискорюється відновлення після фізичних навантажень, покращується фізична витривалість. При цьому відбувається нарощування м'язової тканини з більшою працездатністю із зменшенням побічної дії анаболічного ефекту –здавлення судин. При додаванні Міотропа до масажного крему відбувається швидке та глибоке розслаблення тіла з поліпшенням місцевого кровообігу, що набагато збільшує позитивний ефект масажу.
Спосіб застосування та дози
По 1-2 чайній ложці на 100 мл води 1 раз в день, при інтенсивних тренуваннях — 2 рази. Зовнішньо втирається у розведенні з водою чи масажним кремом у співвідношенні 1 частина препарата до 3 частин води або крему.
Дозування дітям: Міотроп вживають із розрахунку 1 крапля препарату на 1 кг ваги дитини дорівнює добовій дозі, яку ділять на 2 рази і розводять теплою водою кожні 5–10 крапель на столову ложку води.
Для випарення спирту з фітоконцентратів необхідно накапати їх у теплу воду або у гарячу чашку і зачекати 2–3 хвилини — спирт випарується.
Побічні ефекти
Побічних ефектів Міотроп не має (на упаковці вказані загальні обмеження).