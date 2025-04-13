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Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
Йогурт Baby
2 препарати
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ЙОГУРТ BABY
Капсули блістер №30
Георг Біосистеми
від
82,00
грн
в 289 аптеках
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ЙОГУРТ BABY
Капсули флакон №30
Георг Біосистеми
від
129,70
грн
в 3 аптеках
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Пакування
блістер
фл.
Ціни в
Київ
від
82,00
грн
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
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