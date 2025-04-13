Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику

Йогурт Baby

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ЙОГУРТ BABY
ЙОГУРТ BABY
Капсули блістер №30
Георг Біосистеми
від 82,00 грн
в 289 аптеках
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ЙОГУРТ BABY
ЙОГУРТ BABY
Капсули флакон №30
Георг Біосистеми
від 129,70 грн
в 3 аптеках
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Ціни в Київ
від 82,00 грн
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Характеристики
Виробник
Георг Біосистеми
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки