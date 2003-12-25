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Долголіт форте (319447) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Долголіт форте
Ціна в місті Київ
від 53,32 грн
Без рецепта
80 шт від 53,32 грн 40 шт від 28,12 грн
В наявності в 24 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003

Долголіт форте інструкція із застосування

Склад

Концентрат топінамбура. 10 таблеток містять (в органічній формі): магній — 50 мг, калій — 100 мг, кремній — 2,5 мг.

Наповнювачі: крохмаль, лактоза.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям віком після 12 років — по 3–6 таблеток на добу під час їжі. Тривалість прийому — 5 тижнів. Повторний прийом через 2 тижні.

Протипоказання

Не рекомендується при особистій чутливості до продукту.

Не є лікарським засобом.

Термін придатності

36 місяців від дати виготовлення.

ДОВГОЛІТ ФОРТЕ
ДОВГОЛІТ ФОРТЕ , №80
від 53,32 грн
В наявності в 24 аптеках
Ціни в аптеках
ДОВГОЛІТ ФОРТЕ
ДОВГОЛІТ ФОРТЕ , №80
від 53,32 грн
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