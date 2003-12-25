Долголіт форте (319447) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 53,32 грн
Без рецепта
Виробник
Еліт-фарм
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/53647 від 25.12.2003
Долголіт форте інструкція із застосування
Склад
Концентрат топінамбура. 10 таблеток містять (в органічній формі): магній — 50 мг, калій — 100 мг, кремній — 2,5 мг.
Наповнювачі: крохмаль, лактоза.
Спосіб застосування та дози
Дорослим та дітям віком після 12 років — по 3–6 таблеток на добу під час їжі. Тривалість прийому — 5 тижнів. Повторний прийом через 2 тижні.
Протипоказання
Не рекомендується при особистій чутливості до продукту.
Не є лікарським засобом.
Термін придатності
36 місяців від дати виготовлення.
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