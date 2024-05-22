Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

на 100 g (г) на 1 льодяник (порцію) Енергетична цінність (калорійність) продукту 1638,56 kJ (кДж)

392,00 kcal (ккал) 40,96 kJ (кДж)

9,80 kcal (ккал) Поживна (харчова) цінність продукту білків 0 g (г) 0 g (г) жирів 0 g (г) 0 g (г) вуглеводів 98,00 g (г) 2,45 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.