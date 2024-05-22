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Гамма від кашлю та подразнення у горлі (Gamma from cough and bechesthesis) (319366) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гамма від кашлю та подразнення у горлі (Gamma from cough and bechesthesis)
Ціна в місті Київ
від 60,42 грн
Без рецепта
24 шт від 60,42 грн 24 шт від 55,10 грн 24 шт від 60,50 грн 300 шт від 600,00 грн 8 шт від 31,88 грн 8 шт від 30,85 грн 24 шт від 51,64 грн 300 шт від 294,00 грн 24 шт від 60,02 грн 300 шт від 294,00 грн 300 шт від 306,00 грн 300 шт від 306,00 грн 24 шт від 128,72 грн 24 шт від 125,50 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 306 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Льодяники
Кількість штук в упаковці
24 шт.
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Гамма від кашлю та подразнення у горлі інструкція із застосування

Склад

1 льодяник містить екстракти: плодів перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг), кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) — 20 mg (мг), кореневища альпінії галанги (Alpіnia galanga) — 20 mg (мг), кореневища імбиру (Zingiber officinale) — 10 mg (мг), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) — 10 mg (мг), листя м’яти лугової (Mentha arvensis) — 5 mg (мг), листя базиліку (Ocimum sanctum) — 5 mg (мг), листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) — 5 mg (мг);

допоміжні речовини:

підсолоджувачі цукор, глюкоза рідка; ароматизатор манго; комплексоутворювач кислота лимонна безводна; барвник тартразин (Е102); вода очищена.

Містить барвник Е102, який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.

Протипоказання

Не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компонентів, дітям до 6 років, при вагітності та в період годування груддю.

Форма випуску

льодяники по 2,5 g (г), упаковані по 24 (12х2) льодяники у коробці або по 300 льодяників у банці.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

 на 100 g (г)на 1 льодяник (порцію)
Енергетична цінність (калорійність) продукту1638,56 kJ (кДж)
392,00 kcal (ккал)		40,96 kJ (кДж)
9,80 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту  
білків0 g (г)0 g (г)
жирів0 g (г)0 g (г)
вуглеводів98,00 g (г)2,45 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел.: + 91 1147050531.

ГАММА РОСЛИННІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ ТА ПОДРАЗНЕННЯ У ГОРЛІ
ГАММА РОСЛИННІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ ТА ПОДРАЗНЕННЯ У ГОРЛІ льодяники зі смаком малини, №24
від 60,42 грн
В наявності в 306 аптеках
Ціни в аптеках
ГАММА РОСЛИННІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ ТА ПОДРАЗНЕННЯ У ГОРЛІ
ГАММА РОСЛИННІ ЛЬОДЯНИКИ ВІД КАШЛЮ ТА ПОДРАЗНЕННЯ У ГОРЛІ льодяники зі смаком малини, №24
від 60,42 грн
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