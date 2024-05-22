Гамма від кашлю та подразнення у горлі (Gamma from cough and bechesthesis) (319366) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гамма від кашлю та подразнення у горлі інструкція із застосування
Склад
1 льодяник містить екстракти: плодів перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг), кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) — 20 mg (мг), кореневища альпінії галанги (Alpіnia galanga) — 20 mg (мг), кореневища імбиру (Zingiber officinale) — 10 mg (мг), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) — 10 mg (мг), листя м’яти лугової (Mentha arvensis) — 5 mg (мг), листя базиліку (Ocimum sanctum) — 5 mg (мг), листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) — 5 mg (мг);
допоміжні речовини:
підсолоджувачі цукор, глюкоза рідка; ароматизатор манго; комплексоутворювач кислота лимонна безводна; барвник тартразин (Е102); вода очищена.
Містить барвник Е102, який може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Протипоказання
Не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компонентів, дітям до 6 років, при вагітності та в період годування груддю.
Форма випуску
льодяники по 2,5 g (г), упаковані по 24 (12х2) льодяники у коробці або по 300 льодяників у банці.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
|на 100 g (г)
|на 1 льодяник (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|1638,56 kJ (кДж)
392,00 kcal (ккал)
|40,96 kJ (кДж)
9,80 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|0 g (г)
|0 g (г)
|жирів
|0 g (г)
|0 g (г)
|вуглеводів
|98,00 g (г)
|2,45 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел.: + 91 1147050531.