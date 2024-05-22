БРОНХОФІТ-СИРОП (BRONCHOPHYT-SIRUP) (319300) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
БРОНХОФІТ-СИРОП інструкція із застосування
Склад
5 мл сиропу містять:
діючі речовини: коріння алтея водного екстракту (1:5) — 900 мг, подорожника великого листя водного екстракту (1:5) — 900 мг, шипшини плодів водного екстракту (1:5) — 390 мг;
допоміжні речовини: цукор, вода очищена, кислота лимонна, кислота сорбінова.
Фармакологічні властивості
До складу БРОНХОФІТ-СИРОП входять екстракти лікарських рослин, дія яких спрямована на:
1. ВІДХАРКУВАННЯ МОКРОТИННЯ. Коріння алтея, листя подорожника великого сприяють розрідженню мокротиння і полегшення її відходження.
2. ПОЛЕГШЕННЯ ДИХАННЯ. Біологічно активні речовини коренів алтеї надають спазмолітичну дію на гладку мускулатуру дихальних шляхів, заспокоюючи напади кашлю і полегшуючи рух повітря по дихальних шляхах.
3. ЗМЕНШЕННЯ ЗАПАЛЕННЯ. Активні речовини листя подорожника великого, плодів шипшини та коренів алтеї забезпечують протизапальну активність сиропу.
4. ЗАХИСТ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. Слизові речовини коренів алтеї і листя подорожника великого мають пом'якшувальну і обволікаючим дією, захищаючи слизову оболонку дихальних шляхів від подразнення.
5. ЗМІЦНЕННЯ ОРГАНІЗМУ. Плоди шипшини мають потужну загальнозміцнюючу дію. Всі компоненти сиропу містять біологічно активні речовини, які позитивно впливають на роботу організму в цілому і стимулюють її опірність до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Показання
− хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворюючою функцією шлунка;
− функціональна диспепсія;
− дуоденіт;
− профілактика рецидивів та лікування виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, коліту.
Спосіб застосування та дози
Приймати всередину дітям з 3 до 7 років по 5 мл три рази на день;
- дітям з 7 до 14 років - по 5–10 мл три рази на день;
- дорослим і дітям з 14 років - по 10 мл 3–5 разів на день.
Можна розчиняти в теплій воді або додавати в чай. Курс прийому 3–4 тижні. Курс можна повторювати з перервою у 10 днів. Перед вживанням збовтати. Перед застосуванням рекомендується порадитися з лікарем.
Форма випуску
Сироп у флаконах полімерних по 150 мл.
Категорія відпуску
Без рецепту.
Умови зберігання
Зберігати в упаковці виробника у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі від + 2 °С до + 25 °С.
Термін придатності
24 місяці.
Не є лікарським засобом!