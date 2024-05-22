Приймати всередину дітям з 3 до 7 років по 5 мл три рази на день;

дітям з 7 до 14 років - по 5–10 мл три рази на день;

дорослим і дітям з 14 років - по 10 мл 3–5 разів на день.

Можна розчиняти в теплій воді або додавати в чай. Курс прийому 3–4 тижні. Курс можна повторювати з перервою у 10 днів. Перед вживанням збовтати. Перед застосуванням рекомендується порадитися з лікарем.