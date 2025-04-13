Дієтичні добавки, що впливають на потенцію, сексуальний потяг і функціональну активність статевих гормонів

ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНІЯ (YOHIMBEX & HARMONY)

2 препарати
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ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ
ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ
Капсули блістер в пачці №20
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ
ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ
Капсули банка в пачці №60
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ капсули блістер в пачці №20

ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНІЯ інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ капсули блістер в пачці №20

Виробник

ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна, м. Київ, вул. Миру, 17.

Тел. (044) 205-41-23, 497-71-40. Факс 497-21-48.

http://www.bhfz.com.ua

Склад

1 капсула (0,175 г) містить: корені женьшеню - 0,0999 г, кислота аскорбінова - 0,05 г, цинку оксид - 0,02 г, йохімбіну гідрохлорид - 0,005 г, натрію селеніт - 0,0001 г.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці. У сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 градусів.

Термін придатності

3 роки.

Форма випуску

По 10 капсул у блістері, по 2 блістери в пачці; по 60 капсул у контейнері, по 1 контейнеру в пачці.

Добавка дієтична.

Не є лікарським засобом.

Характеристики
Виробник
Борщагівський ХФЗ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки