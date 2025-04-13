ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНІЯ (YOHIMBEX & HARMONY)
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Інструкція вказана для ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ капсули блістер в пачці №20
ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНІЯ інструкція із застосування
Інструкція вказана для ЙОХІМБЕКС & ГАРМОНІЯ капсули блістер в пачці №20
Виробник
ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна, м. Київ, вул. Миру, 17.
Тел. (044) 205-41-23, 497-71-40. Факс 497-21-48.
Склад
1 капсула (0,175 г) містить: корені женьшеню - 0,0999 г, кислота аскорбінова - 0,05 г, цинку оксид - 0,02 г, йохімбіну гідрохлорид - 0,005 г, натрію селеніт - 0,0001 г.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці. У сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 градусів.
Термін придатності
3 роки.
Форма випуску
По 10 капсул у блістері, по 2 блістери в пачці; по 60 капсул у контейнері, по 1 контейнеру в пачці.
Добавка дієтична.
Не є лікарським засобом.
Характеристики
Виробник
Борщагівський ХФЗ
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.